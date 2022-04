Comment traiter au mieux la question climatique dans les médias ?

Comment les médias peuvent-ils traiter de la manière la plus efficace possible des enjeux climatiques ? C’est la question que s’est posée Fabrice Lambert dans Tendances Première. Il reçoit Gwenaëlle Dekegeleer, journaliste au sein de la RTBF et présentatrice de l’émission "Alors on change !" et Vincent Kanté, fondateur de la chaîne Youtube "Limit".

Grande absente des médias pendant de nombreuses années, la question climatique est aujourd’hui reconsidérée dans les rédactions, alertées par le cri des scientifiques. Pour beaucoup d’observateurs, cette place du climat dans les médias est néanmoins encore trop largement insuffisante.

Au-delà de cette question de dosage se pose aussi cet enjeu pour les télévisions, radios et pour la presse écrite : comment traiter au mieux cette actualité climatique pour avoir un impact auprès des citoyens ?