Comment Toumani Camara est en train de gagner sa place en NBA

Maturité, justesse, intelligence de jeu, trois piliers sur lesquels Camara doit d’ailleurs continuer à capitaliser dans les prochains mois. Parce s’il avait été drafté sur la pointe des pieds il y a quelques mois, il s’est déjà forgé une solide petite réputation depuis : celle de pitbull qui n’aboie jamais pour rien.

Et, croyez-le ou non, la NBA raffole de ce genre de profil "d’éboueur de luxe", qui au travers de leur travail de l’ombre qui ne se voit pas forcément dans les stats, permettent de polir le parquet pour les stars. Le meilleur exemple est sans doute ce diable de P.J Tucker qui, malgré ses 38 printemps, reste l’un des joueurs les plus convoités du marché malgré un impact statistique proche du néant (3,5 points, 4 rebonds de moyenne la saison dernière).

On n’en est évidemment pas encore là mais Camara pourrait (et devrait) venir s’inscrire dans la droite lignée de ce genre de profil. Un éboueur de luxe, qui laisse venir le jeu à lui, mais avec des guibolles, une détente verticale et une précision assez intéressante de loin. Sur papier, le fit NBA est parfait. D’autant plus que la mentalité semble être la bonne aussi : faire ses gammes, à son rythme, sans risquer de brûler les étapes.

Gageons aussi qu’à Portland, Camara a une carte à jouer après cet énorme chamboulement estival, symbolisé par le départ de Damian Lillard. L’équipe est en reconstruction, visera sans doute une bonne place à la draft, et pourra donc se permettre de faire jouer ses jeunes et ses rookies.

Et en parlant de rookie, Kris Murray (autre novice en NBA) semble être le seul autre pur ailier fort du noyau, aux côtés de Toumani Camara. Pour le reste, Camara devra sans doute ferrailler avec Jabari Walker (56 matches NBA) et Justin Minaya (4 matches) pour un rôle important dans la rotation. Rien d'insurmontable, surtout, au vu de ses prestations de patron en présaison. Reste désormais à confirmer les belles disposition entraperçues dans un mois. Quand les choses sérieuses commenceront vraiment...