Comment Tomer Sisley a préparé son rôle de légiste dans "Balthazar" ?

Ce qu’il a fait de plus marquant pour devenir Balthazar ? Assister à une autopsie très certainement… quoiqu’il n'en soit pas si traumatisé que ça !

"Je l’ai mieux vécu que je ne l’aurais pensé. Je le dois peut-être à mon côté scientifique. Mes deux parents l’étaient. (…) Cette expérience, forte et passionnante, m’a énormément aidé pour mon rôle. (…) Tout en désacralisant la mort, ça force à accorder plus de valeur à la vie." raconte l’acteur à TF1.

Mais pour le reste, l’acteur s’est basé sur les points communs qu’il partage avec le légiste. "Les scénaristes ont créé ce personnage en pensant à moi. C’est donc quelqu’un qui me ressemble un tout petit peu." confie-t-il à nos confrères du Ciné Télé Revue.

Ces fameuses ressemblances ? "J’ai en commun cet écart entre le rôle que l’on joue pour les autres et celui que l’on est réellement. (…) Je rentre dans la catégorie des hypersensibles et ce n’est pas ce que je montre. Je peux être susceptible parce que j’accorde une importance considérable à des détails, je pleure pour un oui ou pour un non... Et évidemment, nous avons en commun l’amour du sport. Je pratique beaucoup de sports différents, je fais moi-même mes cascades." révèle-t-il dans un entretien avec TF1.