Comment Tom Cruise a essayé de recruter David Beckham dans la scientologie

L’Église de Scientologie a toujours aimé compter des célébrités en son sein pour pouvoir donner un côté VIP à sa secte. John Travolta, Will Smith, Elisabeth Moss sont quelques-uns de ses adeptes. Et en tête de cette liste notable, son fervent représentant, Tom Cruise, qui a maintes fois tenté de convertir ses ami.es stars. Parmi eux/elles, le couple Beckham. De gros moyens avaient d’ailleurs été déployés pour y parvenir, en vain.

L’info est arrivée par Mike Rinder, ancien haut responsable de l’Église, qui a sorti un nouveau livre intitulé A Billion Years : My Escape From a Life in the Highest Ranks of Scientology. Extrait : "[Tom] faisait de son mieux pour courtiser des célébrités autres que celles avec lesquelles il travaillait sur des films. Les plus célèbres étaient peut-être David et Victoria Beckham." Et encore : "Un terrain de football de qualité professionnelle a été construit sur la propriété de Gold (Gold Base, le siège en Californie)…Un gardien à plein temps a été nommé parmi le personnel de Gold… Il a été construit dans un seul but : que Tom Cruise puisse courtiser son ami David pour qu’il vienne à Gold. Cela ne s’est jamais produit."

Il aurait dû en mettre plein la vue à l’ex-joueur de foot en lui faisant visiter le site mais ça ne s’est jamais fait. Mission impossible donc sur ce coup-là pour Tom Cruise, et ce ne fût pas la seule fois. On se souvient comment la scientologie a orchestré des recrutements pour trouver de futures épouses à l'acteur, et ensuite comment ces mariages, avec Nicole Kidman d'abord et Katie Holmes ensuite, ont capoté pour avoir voulu les forcer à vivre selon les principes de la secte (reconnue comme religion dans plusieurs pays). Et l’écrivain de raconter également qu’à l’époque de sa relation avec Penelope Cruz, l’Église de scientologie avait financé la rénovation d’un magnifique bâtiment en Espagne mais que les deux tourtereaux avaient rompu avant même d’y pénétrer.

Mike Rinder a quitté l’Église en 2007 à l’âge de 52 ans, affirmant qu’il avait été victime de harcèlement et de tentatives de piratage depuis qu’il dénonçait leurs agissements. Riposte de la scientologie : "Mike Rinder est un menteur invétéré qui cherche à tirer profit de sa malhonnêteté, il subvient à ses besoins en orchestrant le harcèlement de son ancienne Église et de son chef par le biais de faux rapports de police, de propagande incendiaire et d’articles médiatiques frauduleux."