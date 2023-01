Réseaux sociaux : pourquoi en sommes-nous accros ?

Qu’est-ce que la dépendance aux réseaux sociaux ?

Les dangers de cette utilisation intempestive ?

On voit alors – chez les adolescents particulièrement – une baisse du bien-être et de la satisfaction de vie. C’est moins le cas chez les personnes qui sont actives et créent du contenu. Plus on est attaché au réseau, plus on y passe d’heures. Et donc, plus on peut s’isoler, diminuer les autres activités, diminuer les activités physiques, être dans des échanges du réel. "Or les créateurs, c’est ce qu’ils veulent. Ils veulent que nous passions le plus de temps possible sur leur réseau pour pouvoir nous vendre des produits, tout simplement" explique le Dr Caroline.