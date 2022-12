Comment terminer cette guerre en Ukraine ?

La question se pose avec acuité maintenant que l’Ukraine reprend l’avantage sur le terrain. Et si Poutine était en train de perdre la guerre ? La question n’est plus du tout saugrenue aujourd’hui, les experts le remarquent. Poutine a adopté une nouvelle stratégie qui consiste donc à diriger les frappes militaires contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Ce qu’il veut, c’est simple, c’est faire plier ce pays en faisant grelotter de froid sa population.

En fait, comme le faisait remarquer Michel Goya, un ancien colonel retraité, selon lui, Poutine espère que ce sera le général Hiver qui gagnera donc cette guerre. Alors Poutine a tort car sur place, la détermination des Ukrainiens est sans faille et ils n’accepteront pas de se rendre uniquement parce qu’ils ont froid. En vérité, ce que le monde entier découvre, c’est que Poutine a commis une immense erreur stratégique en envahissant l’Ukraine.

D’abord, lui qui se plaignait d’être encerclé par l’OTAN a redonné une nouvelle vie à l’OTAN. Je rappelle que Trump ne voulait plus financer cette alliance et que le président Macron avait osé dire il y a trois ans que l’OTAN était en état de mort cérébrale. Mais grâce à l’erreur magistrale de Poutine, l’OTAN s’est littéralement réveillée. Les États-Unis ont d’ailleurs envoyé 100.000 GI en Europe. La Suède et la Finlande, jadis deux pays neutres, ont demandé à adhérer à l’OTAN.

Et quant à Poutine qui nous vendait du gaz, il doit se mordre l’élève. Car aujourd’hui, non seulement il y a un embargo, mais ce sont les Etats-Unis qui nous le vendent cher. D’ailleurs, leur gaz, c’est ce qu’on appelle un fiasco complet. Sans compter que le monde entier découvre que l’une des armées supposées être les plus puissantes au monde est une armée de pieds nickelés...