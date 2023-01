Comment tenir ses bonnes résolutions sportives ? Cette récente étude américaine pourrait vous aider

L'étude démontre que lorsque des personnes sédentaires côtoient des personnes qui pratiquent un sport de manière intensive et très régulière, "la communication ne passe pas très bien : cela n'oblige pas le sédentaire à penser qu'il faudrait qu'il fasse du sport et cela ne change pas non plus le sportif intensif qui deviendra tout à coup sédentaire" résume Pasquale Nardone.

Que préconisent les résultats ? L'interaction sociale la plus pertinente serait celle qui se déroule entre ceux qui ont une activité modérée et les sédentaires. "C'est ce dialogue qui permettra aux sédentaires de quitter la sédentarité pour aller vers une activité physique, mais modérée, et cela permettra à ceux qui ont une activité sportive modérée de ne pas redevenir sédentaire".

En d'autres termes, nouer un dialogue avec des personnes qui marchent 10 à 15 minutes par jour serait plus motivant pour amener ces sédentaires à se lancer dans une activité sportive plutôt que de parler avec des amis qui les complexent en courant régulièrement sur des longues distances. Et surtout, ce changement devrait persister.