Comment tendre vers l’économie de la post-croissance ? Fin du PIB et… plus de siestes

Il est certes jeune, mais ses idées radicales et iconoclastes valorisant la décroissance, au moment de ses premières recherches pour la communauté scientifique, font désormais le tour des médias. Il suffit de remarquer la diffusion planétaire du concept de sobriété.

En effet, la guerre énergétique, les grands feux de l’été en France et la vague de froid polaire aux États-Unis amorcent un changement des mentalités constate Timothée Parrique : "Après 2022 qui était vraiment la bande-annonce de l’apocalypse, on s’est rendu compte que le plan A, 'business as usual', n’a pas marché, le plan B du capitalisme vert non plus, et on se dit qu’on n’avait pas prévu de plan C".

Son livre compte dès lors "détailler une organisation collective du ralentissement". Pour aboutir à l’arrêt de l’accélération, il faut réunir toutes la série d’initiatives locales qui existent parfois depuis longtemps comme les monnaies locales. "Ces personnes-là ont déjà construit l’économie du futur. Une des clés de la transition est : comment est-ce qu’on arrive à connecter la richesse de ces initiatives post-capitalistes qui existent ici et là, qu’on les rassemble et qu’on arrive à montrer aux politiques et aux grandes entreprises qui aujourd’hui résistent au changement avec une espèce de discours disant qu’il n’y a pas d’alternative. Ce qui est complètement faux". C’est l’hypothèse de son ouvrage : ces initiatives, elles pourraient créer un nouveau système, "et créer une économie beaucoup plus joyeuse, efficace et soutenable que celle d’aujourd’hui".