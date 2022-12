Comment tailler et palisser un rosier grimpant sur une arcade ?

Installer un rosier de chaque côté de l’arcade. Pour la recouvrir, il faut un développement vigoureux des nouvelles tiges. Supprimer à la base les branches les plus anciennes, celles qui sont les plus ramifiées. Les tiges les plus jeunes sont réduites à partir des bourgeons (qui sont conservés) afin de favoriser une forte croissance. Grâce à l’abondance de la sève, le rosier va retrouver un beau dynamisme.