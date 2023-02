La visite de l'exposition "Great Art for Great Kids" dure 50 minutes et comprend un atelier de coloriage et un audioguide complet pour apprendre l'histoire de l'Art de manière amusante. Les enfants sont invités à interagir avec les œuvres et à identifier les plus célèbres d'entre elles à travers les siècles. Les grands courants artistiques tels que les flamands, les impressionnistes ou encore les artistes plus contemporains comme Mondrian, Mark Rothko ou Keith Haring sont également abordés.