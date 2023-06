L’agacement est normal après la période dite de la lune de miel. Chacun dans le couple découvre qui est réellement l’autre ainsi que son propre mode de fonctionnement forcément différent.

Les grands classiques qui entraînent les agacements sont le rapport au temps, les objets et les lieux partagés, le travail domestique… Serge Dehouwer, diplômé en psychologie de l’ULB et en sexologie de l’UCLouvain explique : "Il est nécessaire de distinguer l’agacement qui est expression de colère cyclique 'façon rengaine' de l’insatisfaction qui est plutôt silencieuse et source d’éloignement". Pour lui, si l’agacement est géré au quotidien il ne devrait pas être source de séparation. Par contre, si à force d’accumulation les agacements se transforment en petites guerres, il vaut mieux en parler.