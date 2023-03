Comment supprimer votre compte Netflix ?

En cas de suspension, Netflix vous bloquera l’accès aux films et séries du catalogue, et ne vous facturera plus. Mais votre compte disponible, avec vos préférences et votre historique de visionnage, si vous décidez un jour de revenir (dans les 10 mois suivant la suspension). Pour suspendre un compte, rendez-vous sur le site de Netflix, puis dans les réglages (onglet Compte > Annuler l’abonnement). À noter que Netflix pourra éventuellement vous proposer de passer à un abonnement moins cher. Mais dans tous les cas, la suspension de votre abonnement sera effective dès la prochaine échéance.