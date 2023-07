Comment supprimer un compte en ligne ? Tout savoir sur le droit à l’effacement de vos données

Avez-vous déjà compté le nombre de sites, réseaux sociaux auxquels vous êtes inscrits ? Les raisons qui peuvent nous pousser à nous inscrire sont nombreuses : lors d’un achat, pour accéder à un réseau social, etc.

Et puis, un jour, on décide de faire le ménage. L’intérêt pour telle plateforme est moindre, mais cette décision peut aussi être dictée par la volonté de reprendre en main la gestion et le partage de nos données personnelles avec ces plateformes. Et puis, il y a aussi la sécurité et notamment le risque que les bases de données de ces sites ne soient un jour piratées et donc des données révélées, y compris les mots de passe. Des mots de passe que certains utilisent pour plusieurs sites et qui donc peuvent en cascade compromettre d’autres comptes en ligne.