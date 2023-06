Comment suivre le Tour de France 2023 sur la RTBF ? (Directs, résumés, analyses, débats, etc)

Le Tour de France 2023 c’est, comme chaque année, sur la RTBF. Le service public fera une nouvelle fois la part belle à la Grande Boucle cet été en diffusant les 21 étapes de la 110e édition du Tour de France en intégralité.

Du 1er au 23 juillet, Rodrigo Beenkens et Cyril Saugrain vous tiendront compagnie pour décrypter les enjeux et vous faire vivre les émotions du Tour de France 2023. Le départ de chaque étape sera diffusé sur Tipik avant que La Une ne prenne le relais à partir de 13h40.

En radio, les commentaires de l’antenne TV vous tiendront compagnie Jusqu'à sur le canal DAB + "Viva Sport". Samuel Grulois et Frédéric Amorison prendront ensuite le relais pour vous faire vivre la suite de l’étape, toujours sur le canal DAB +. Ce duo de commentateurs interviendra régulièrement sur la FM pour que vous ne manquiez rien des moments les plus importants de l’étape du jour.

La radio, ce sera également un espace de débat. Tous les jours (même les jours de repos), de 18h à 19h, l’émission Complètement Tour animée par David Houdret débriefera l’étape du jour, vous proposera les réactions des protagonistes et plantera le décor en vue de l’étape du lendemain. L’émission sera notamment proposée en réécoute podcast via la filière de ‘On Connait Nos Classiques’ !