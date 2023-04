Comment suivre le couronnement de Charles III en direct ?

70 ans après le couronnement d’Elizabeth II, son héritier et fils ainé, Charles III sera sacré Roi d’Angleterre ce samedi 6 mai. Une cérémonie de couronnement historique qui sera retransmise lors d’un direct à suivre sur La Une dès 8h30.

Afin de mettre à l'honneur le couronnement du 62ème monarque britannique, la RTBF vous propose une programmation riche et variée de docus historiques et de société ainsi que de fictions, réunissant le meilleur de l'humour et du drame anglais. Pour clôturer cette semaine anglaise, une édition spéciale vous sera proposée le samedi 6 mai afin que vous puissiez suivre la cérémonie de couronnement en direct sur La Une dès 8h30.

En effet, tandis qu’Elodie Goulesque, notre correspondante en Angleterre, Alice Debatis et Esmeralda Labye, nos envoyées spéciales, seront sur place, Ophélie Fontana, Danielle Welter (spécialiste de l'actualité royale) et Patrick Weber recevront plusieurs invités afin de parler du tant attendu couronnement en plateau. Parmi ces invités, Marie Cappart, historienne belgo-anglaise et Emmanuelle Jowa, journaliste Paris Match.

Au programme, dès 12h20 Charles III se déplacera du Palais de Buckingham vers l’Abbaye de Westminster, lieu du couronnement, qui débutera à 13h00. S’en suivra un retour au Palais, une apparition au balcon ainsi qu’un survol de Londres par la Royal Airforce.

Rendez-vous le 6 mai dès 8h30 sur La Une et sur Auvio pour une journée historique.