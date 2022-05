Comment suivre le Concours Reine Elisabeth sur les plateformes de la RTBF ?

En télévision, Caroline Veyt et Patrick Leterme commenteront chaque jour la Finale, entourés d’invité.es. On les retrouvera tantôt dans la loge avec des musicien.nes de renom, tantôt dans le foyer pour des interviews de finalistes et de personnalités du monde musical.

Lundi : Emmanuelle Bertrand ; mardi : David Cohen ; mercredi : Bruno Philippe ; jeudi : Christian-Pierre La Marca ; vendredi : Raphaël Pidoux ; samedi : Camille Thomas.