Un suivi en direct commenté de toutes les étapes et à retrouver chaque jour sur notre site internet. Au terme de chaque étape, un résumé de trois minutes vous sera proposé. Classements, analyses, profils d'étape, faits de course, réactions des coureurs et débriefs quotidiens : tout ce qu’il faut savoir sur la Vuelta est à retrouver sur RTBF. be/sport ainsi que sur nos comptes Facebook et Instagram, notamment.