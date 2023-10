Comment soutenir les producteurs bio et locaux qui souffrent, depuis un an, de la crise économique ?

"Même si c’est plus difficile en ce moment, je pense que la bio a encore de beaux jours devant elle" souligne Alain Peeters, agronome et agroécologiste. "Tous les agriculteurs voudraient se passer de pesticides. Ils savent bien que c’est toxique pour eux en premier et pour leur milieu. Mais il faut leur apporter des alternatives. C’est ce que l’on fait en agroécologie. On favorise des équilibres naturels […] On a des solutions et c’est ça que l’on veut promouvoir chez Terres vivantes, ce sont des choses très concrètes qui permettent de remplacer les pesticides et quand on aura convaincu les gens, ils vont s’en passer. Ces produits sont toxiques et on le sait bien".

"Changer c’est compliqué mais ça doit se faire tous ensemble. À la maison de l’agroécologie, on est là pour fédérer tous les acteurs de la filière. Ensemble, on va être plus fort" estime Simon Chavée qui donne en référence un site biomonchoix.be "Il a été créé par la Région wallonne, les collèges des producteurs et biowallonie. On indique son code postal et on peut voir tous les producteurs bio de votre région […] Terres vivantes est en train de monter une filière bio sur les céréales panifiables. On est dans une période où beaucoup de choses émergent, c’est passionnant !"

