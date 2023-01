Comment soulager naturellement la constipation ?

Il existe des causes de constipation indépendante de l’assiette. Des causes physiologiques - comme un côlon de grande taille - mais aussi, des causes pathologiques, comme l’hypothyroïdie, le syndrome de l’intestin irritable de type constipation, une obstruction, voire des maladies graves comme un cancer du côlon ou une maladie neurologique. Certains médicaments peuvent aussi entraîner une constipation. On parle alors de la constipation de manière générale, en dehors de toute cause pathologique ou physiologique.

Être constipé : quels problèmes pour la santé ?

Etre constipé entraîne une stagnation de la matière fécale, qui va ainsi être plus longtemps en contact avec la paroi intestinale. Ce qui n’est pas bon. La constipation est aussi associée à une modification du microbiote, donc de la composition en micro-organismes au niveau intestinal, et à un risque augmenté de dépression. On a donc tout intérêt à avoir un bon transit.