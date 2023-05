Comment sortir du modèle d’agroalimentaire intensif ?

Dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, on va par exemple découvrir le travail de Sébastien et Élodie. Paysans boulangers, ils cultivent des variétés de blés anciens, font pousser ensemble céréales et engrais verts tout en pratiquant la culture sans labour. Judith et Samuel, sont, eux, apiculteurs et adeptes du travail en équipe. Quant à Barbara et Vincent, ils sont éleveurs mais ne possèdent pas de terres, alors ils déplacent leurs bêtes pour leur trouver de l’herbe fraîche, et l’été, pratiquent la transhumance à pied.

Et le cas de Clémentine est éclairant du point de vue de la pénibilité et de l’aspect financier du travail : elle a quitté le journalisme il y a 4 ans pour se reconvertir dans les plantes aromatiques dans le Luberon. Et elle gère aussi avec un magasin collectif avec une trentaine de producteurs : "On est dans une société qui est très éloignée du monde agricole […] Moi, je pars du principe que je travaille quasiment du lever au coucher du soleil, en toutes saisons. En contrepartie, comme je suis à mon compte, il y a des moments où je vais m’accorder 3 heures dans l’après-midi pour aller monter mon cheval".