Comment sont composées les musiques de films d’horreur ?

On est entré dans le mois d’Halloween. Et ce n’est pas un hasard si on voit débarquer dans les salles de cinéma plusieurs films d’horreur actuellement ("Smile", "Don’t Worry Darling"). Ils cartonnent au box-office. Aujourd’hui, on s’intéresse donc à la musique des films d’horreur. Pourquoi elles nous font si peur ? Comment on compose une bande originale de films d’horreur ?

Pour créer en nous de l’inconfort et de l’angoisse, deux ingrédients principaux sont à prendre en compte : la pierre angulaire de la musique des films d’horreur, c’est la dissonance, qui crée la tension. Le deuxième ingrédient, c’est le mode mineur, qui permet de créer des ambiances sombres.

Mais depuis quelques années, le chic du chic dans les films d’horreur est de prendre des chansons très connues et de les réarranger pour les faire sonner dans un style d’horreur. C’est le cas du dernier "Resident evil" (2021), qui a repris le tube des années 90 "What’s up" des 4 Non Blondes.