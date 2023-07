Comment sont apparus les premiers châteaux forts ? Retour sur les origines de la féodalité

Ce dimanche, La Trois vous propose de découvrir "La grande histoire des châteaux forts", un documentaire réalisé à partir de modélisations 3D sur l’évolution de l’architecture durant la période médiévale.

À partir du 11e siècle, l’Europe voit ses terres envahies d’un nouveau type de constructions. Reconnaissables à leurs hautes tours d’angles et leurs remparts de pierre, celles-ci constituent les premiers châteaux forts. Des édifices qui allaient, par la suite, devenir les principaux symboles du Moyen-Âge. Mais comment et pourquoi les bâtisseurs en sont-ils venus à construire ces forteresses ?

Les châteaux forts, descendants des fortifications romaines

Pour expliquer l’apparition des châteaux forts, il faut remonter aux premiers siècles de notre ère, vers la fin de l’Antiquité. À l’époque, il existait déjà ce qu’on appelle en latin des castellum, c’est-à-dire des villas fortifiées visant à protéger les frontières de l’Empire romain. Contrairement aux châteaux forts, leur fonction n’était toutefois que purement défensive. Ce n’est qu’à partir du 9e-10e siècle qu’un glissement de sens s’est opéré, et que le terme a commencé à désigner un lieu de résidence.

Une période de forte insécurité

Par ailleurs, la nécessité de construire des habitations fortifiées s’inscrit dans un contexte politique complexe.

Dès le 8e siècle, les habitants de nos contrées se retrouvent en effet confrontés à de multiples envahisseurs. Hongrois, Sarrazins, Vikings… L’Europe est assaillie de toutes parts.

Suite à la mort de Charlemagne en 814 après Jésus Christ, l’empire carolingien se retrouve en outre aux mains de son fils Louis le Pieux, avant d’être partagé entre les trois petits-fils de ce dernier. Divisés, les rois perdent alors en autorité, tandis que les seigneurs gagnent en pouvoir et conquièrent de nouveaux territoires.

À quoi ressemblaient les premiers châteaux forts ?

Face à la menace que représentent les attaques des envahisseurs extérieurs et des seigneurs voisins, les propriétaires terriens vont chercher à protéger leurs domaines en faisant bâtir des mottes castrales. Construites en bois, celles-ci sont élevées sur des collines de terre artificielles et mesurent environ 10 mètres de hauteur pour 30 de diamètre. Une forme primitive destinée à évoluer dans les siècles à venir, au gré de l’apparition de nouvelles méthodes de construction et techniques de guerre.

Pour en savoir plus sur l’histoire des châteaux forts, rendez-vous ce dimanche 23 juillet à 21h25 sur La Trois.