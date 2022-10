Comment soigner une peau sensible ?

Ce qui peut jouer :

Les parfums même les essences naturellement dérivées

Les huiles essentielles qui ne sont pas toujours tolérées

Les exfoliants abrasifs, les microperles rugueuses peuvent causer des microcoupures dans la peau

Les sulfates, les colorants, les conservateurs, les émulsifiants, les alcools et substances chimiques que l’on retrouve dans de nombreux savons et produits de soin de la peau

Le froid, la pollution de l’air

En fonction de votre type de peau, la barrière va être plus perméable et vulnérable à ces éléments extérieurs. Au quotidien, l’important c’est d’hydrater la peau, de la protéger et de la restaurer sans utiliser d’ingrédients qui peuvent la sensibiliser. Privilégiez de toute façon une routine de soin la plus simple possible.

Evitez les produits qui contiennent du parfum. Cela inclut des essences naturelles comme la lavande ou le romarin qui peuvent être tout aussi irritants que les parfums synthétiques. Privilégiez les produits avec la mention "sans parfum". Misez sur des produits hypoallergéniques

Misez sur des produits qui ont des propriétés anti-inflammatoires qui vont permettre de calmer la peau ou sur des produits qui contiennent des vitamines. Par exemple, les huiles naturelles comme l’huile pure de jojoba ou d’argan contiennent des acides gras oméga essentiels qui vont aider à régénérer les cellules de peau et à réparer les tissus cutanés endommagés. Les huiles sont également riches en vitamines connues pour leurs propriétés régénérantes. Le jojoba est hypoallergénique et correspond parfaitement au sébum naturel de la peau. Il va donc être rapidement absorbé et va permettre de combler les manques de la peau.