Comment signer un PDF depuis votre smartphone ?

La situation se répète de plus en plus ces derniers temps. On vous envoie un PDF par email, et on attend votre signature. Pas de panique, il existe des outils bien pratiques, qui permettent d’accélérer le processus.

En effet, terminée l’époque où il fallait imprimer le document pour le signer, puis le scanner afin de l’envoyer à nouveau. Désormais, tout se fait du bout des doigts. Et nativement, comme c’est le cas sur iOS. Voici la marche à suivre.

Signer sur iOS

Si le PDF se trouve dans votre boîte mail, ou dans l’application Fichiers, la marche à suivre est la même.

Ouvrez le PDF Cliquez ensuite sur l’icône en forme de Bic/Crayon (elle change parfois de place, mais se trouve généralement en bas ou en haut de l’écran) Une fois dans le mode “edition”, vous pouvez dessiner, souligner des passages et même tracer des lignes, si vous en avez envie Mais en ce qui nous concerne, il faut appuyer sur l’icône “Remplissage”, puis cliquer sur le PDF Un bouton “+” apparaîtra en bas de l’écran, en cliquant dessus, vous pourrez soit ajouter une signature, soit ajouter une zone de texte (pratique pour remplir un formulaire) En cliquant sur “Ajouter une signature”, iOS vous affichera vos signatures déjà enregistrées (si c’est le cas), ou vous proposera d’en ajouter une Un champ vide apparaîtra, et vous pourrez signer à l’aide de votre doigt Il ne reste plus ensuite qu’à appliquer cette signature sur le document, et d’éventuellement changer sa taille

Le PDF peut ensuite être enregistré et envoyé à nouveau.

Signer sur Android

Sur Android, il est plus simple de passer par une application tierce, comme Adobe Fill & Sign, qui permet à la fois de signer et remplir des formulaires, ou encore de numériser des documents à l’aide de l’appareil photo.

Évidemment, il ne s’agit pas de la seule application de ce genre. On pense notamment à DottesSign, ou à Form Filler, qui proposent les mêmes fonctionnalités. Mais Adobe étant l’inventeur du format PDF, autant se tourner vers eux.

À noter également que certains constructeurs, comme Samsung, proposent des solutions natives comme sur iPhone.