Comment Shakira a compris avec des pots de confiture que Piqué la trompait

Shakira aurait découvert que Gérard Piqué la trompait grâce à un indice qui se trouvait dans le frigo.

C’est dans un communiqué de presse transmis par les avocats de Shakira en juin dernier que la chanteuse et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation après 12 ans de relation.

L’ancien footballeur international a fait l’objet de plusieurs rumeurs d’infidélité et récemment, la chaîne Telecinco a révélé comment Shakira a compris que Piqué la trompait. À son retour de tournée, elle aurait remarqué que le niveau des pots de confiture était relativement bas. Ensuite, la chanteuse colombienne aurait engagé un détective privé qui a pu confirmer qu’une autre personne aurait fait plus que partager les petits-déjeuners de son homme. Et cette autre personne serait Clara Marti, 23 ans, avec qui Gerard s’affiche maintenant.

Les indices ne se trouvent pas seulement dans les téléphones ou sur les cols des chemises mais parfois, dans le frigo. Serait-ce un signe pour rappeler à Shakira que la vengeance est un plat qui se mange froid ? Car elle a quand même un peu taclé Gerard Piqué dans son titre "Monotonía".