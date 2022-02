Comment sécuriser au mieux vos cryptomonnaies ?

Habituellement, les cryptomonnaies sont stockées sur un portefeuille unique accessible avec une clé unique (souvent une suite de mots). Une manière très simple de conserver ces devises électroniques mais plus risquée car cela veut dire qu'en possédant cette clé, un voleur pourrait récupérer et échanger l'entièreté de votre compte.

En disposant d'une clé unique, les fonds sont protégés par un seul point possible de défaillance. C'est pourquoi les cybercriminels développent constamment de nouvelles techniques d'hameçonnage (ou phishing en anglais) pour tenter de voler les fonds des utilisateurs de cryptomonnaie.

Les portefeuilles "multisignatures" limitent les risques car les fonds stockés ne peuvent être déplacés que si plusieurs signatures sont fournies.

La combinaison la plus intéressante et la plus courante est celle du "2 sur 3", où il suffit de deux signatures sur 3 pour déverrouiller l'accès au portefeuille.