Comment se transmet la mémoire dans les familles de résistants et de collaborateurs ?

Épisode 2 : Le secret

En 1968, Antoine apprend par son père que ce dernier a combattu auprès des Allemands durant la guerre. Antoine tient le secret toute sa vie, jusqu’à ce qu’il se décide à enquêter et sortir du silence. Dans cet épisode, Antoine nous fait le récit de ses recherches et de ses interrogations sur la grande et la petite histoire. Une plongée introspective à la poursuite de faits qui ont marqué sa famille et sa mémoire à jamais.