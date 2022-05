Comment se sentir en vacances au bord de l’eau, à deux pas du centre de Namur ?

Camille Delhaye, notre animatrice, a piloté l’équipe à bord d‘un bateau électrique (70 euros/heure). Prévu pour 7 personnes maximum, son maniement est très simple. Cela demande un peu de doigté et de légèreté dans les manœuvres mais très vite, nous avons pu nous balader à la découverte des sites historiques de la capitale wallonne et de ses belles villas situées le long des berges.

Certains membres de notre équipe ont terminé cette jolie après-midi sur un paddle maxi. Prévue pour 8 personnes maximum (70 euros/heure) l’embarcation demande une certaine coordination. Une bonne façon de vivre en famille ou entre amis un moment très sympa. Démonstration qu’en plein centre de Namur, il est possible d’être totalement dépaysé et de profiter de la Meuse en toute sécurité et décontraction… Comme un air de vacances !

Pour toutes informations : https://www.lescapitaineries-de-namur.be/