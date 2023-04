Comment se remettre du décalage horaire de manière naturelle ? Six astuces contre le jet-lag !

De manière générale, il est conseillé de bien dormir avant de partir en vacances dans un autre fuseau horaire afin de ne pas avoir de dette de sommeil et d’arriver le plus frais possible pour pouvoir s’adapter plus facilement une fois sur plus.

Si vous arrivez à New York, essayer de résister avant d’aller dormir. Organisez une activité qui vous maintienne éveillé comme aller voir un match de baseball (une expérience insolite) ou bien aller boire un verre sur un rooftop de Brooklyn. De cette manière, vous sentirez moins la fatigue et vous pourrez aller dormir à 22h30 heure new-yorkaise (4h30 heure belge).