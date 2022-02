Comment se réchauffer quand il fait froid ?

Contrairement aux idées reçues, rien, au niveau diététique, ne justifie de manger plus gras pour avoir plus chaud. Toutefois, les soupes ne sont pas de refus. En effet, en période de froid, on a tendance à avoir moins soif donc à moins s’hydrater. Prendre une bonne soupe bien chaude ou un chocolat est plus que bénéfique.

L’alcool.

En ce qui concerne l’alcool, c’est une fausse idée de penser qu’en boire donne plus chaud. Il est vrai que l’on peut rougir mais cela est plus une sensation à court terme qu’une réalité. Dans les faits, on est détenu car on a une contraction musculaire due à l’alcool, ce qui diminue notre capacité à frissonner. Or, c’est par ce geste que le corps se réchauffe… Autrement dit, prendre une tisane c’est beaucoup mieux…