Comment se protéger des femmes perverses narcissiques ?

On peut s’en sortir à partir du moment où l’on commence à comprendre qu’on n’est pas coupable. Les victimes ont en effet souvent été culpabilisées et ont perdu toute confiance en elle et en l’autre. D’où la difficulté de faire le pas d’aller demander de l’aide. Il est possible de se reconstruire via des approches appropriées, par des thérapeutes sensibilisés à la notion de trauma.

Pour pouvoir se reconstruire, il faut aussi fuir, se mettre à distance. Il faut également mettre en place une stratégie pour se défaire définitivement de la personne, pour couper tout lien, insiste Christine Calonne.