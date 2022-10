Comment se protéger de la pluie en étant éco-friendly ?

Il est aussi possible de miser sur des vêtements de pluie plus texturisés faits en coton biologique ou en laine. Interrogée par The Guardian, Hannah Rochell de la marque britannique de vêtements éco-responsables Rapanui, déclare que l’on peut obtenir "des performances d’imperméabilité avec une toile de coton biologique et un vêtement hydrofuge sans PFC (…)", une matière plus "respirante" offrant "beaucoup plus de légèreté".