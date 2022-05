Comment se préparer un véritable thé à la menthe ?

On sort la vaisselle ad hoc : une théière métallique et de petits verres, qu’on dispose sur un plateau en argent.

On sort la vaisselle ad hoc : une théière métallique et de petits verres, qu’on dispose sur un plateau en argent.

On recouvre les feuilles de thé d’eau quasi bouillante pour les rincer et éliminer l’amertume dégagée par les tanins. On jette cette première eau.

