Comment se préparer face à la pénurie d’eau ?

L’eau est partout. On est non seulement une planète bleue en surface, mais aussi une planète bleue en profondeur et même en superficie, dans l’atmosphère.

L’eau est partout, par contre elle n’est pas partout accessible. 97% de l’eau est salée, 2% se trouve en Arctique, Antarctique, Groenland. Et on parle de seulement 0,0012% d’eau dans nos lacs, fleuves, rivières, et 1% pour nos nappes phréatiques profondes. On voit qu’en réalité, l’eau qui est directement accessible est une eau précieuse, c’est une denrée rare et c’est elle qui est en train de disparaître sur la surface de la Terre.

Emma Haziza observe depuis 2017 une véritable bascule au niveau du climat, sur toute l’Europe. Entre sécheresses, canicules, inondations, on alterne d’un événement à un autre, d’un trop peu à un trop-plein.