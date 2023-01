Comment se préparer au mieux physiquement avant de partir au ski ?

Les vacances de carnaval approchent, une période où beaucoup de gens partent au ski. Et avant de skier, il ne faut pas oublier de préparer son corps pour éviter un maximum les blessures. Dans le 6/8, notre coach et kiné Helena Roosen nous propose trois exercices pour renforcer son ventre et sa sangle abdominale.

La chaise

Cet exercice permet de muscler les cuisses et surtout les quadriceps à l’avant de la cuisse. Les jambes en angle droit, on s’appuie le dos contre un mur dans la même position que si on était assis sur une chaise. Cet exercice isométrique va vous donner des cuisses en béton. Pour maximiser le résultat, on essaiera de ne pas tricher en mettant les mains sur les cuisses.

Si vous ne connaissez pas votre niveau, essayez de faire l’exercice une fois avec un chrono. Si vous arrivez à tenir 45 secondes par exemple, prenez un peu de repos et puis recommencer trois fois.

Le pistol squat

Cet exercice consiste à s’asseoir sur une vraie chaise cette fois, mais en descendant puis remontant à l’aide d’une seule jambe à la fois, sans poser l’autre au sol.

Vous pouvez faire 10 répétitions à droite et ensuite 10 à gauche, le tout trois fois.

Le gainage

S’il est important de muscler ses jambes pour aller skier, la sangle abdominale doit elle aussi être bien préparée. La stabilité est essentielle et le gainage permettra de bien renforcer les abdos.

On se mettra sur les coudes et les pieds (ou les genoux si c’est trop difficile), le corps bien droit face au sol. Pour travailler les abdominaux obliques, on se tournera sur le côté, en s’appuyant sur un coude et un pied seulement.