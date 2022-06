Comment se préparer à accueillir un chat à la maison

En ce qui concerne le choix du félin, il est avantageux de se tourner vers celui qui semble en meilleure santé afin d’éviter des frais supplémentaires par la suite ou du moins, vous préparer à en avoir.

Des petits éléments peuvent être révélateurs de l’état de santé d’une petite boule de poils comme : la qualité de son pelage moins il est lisse et brillant, plus il a des risques de développer des anomalies, l’écoulement du nez et des yeux révélant qu’il pourrait avoir des allergies plus tard et le ventre gonflé qui peut être le signe d’une hernie ombilicale ou de la présence de parasites dans le ventre.