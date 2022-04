Comment se porte le théâtre après 2 ans de pandémie ? Le débat de Matin Première

Les patrons de cinéma font grise mine, le public n’est pas encore vraiment retourné se faire une toile, en France, ce sont les festivals d’été qui inquiètent, et pour le secteur culturel dans sa globalité, le retour à la normale et la fin des jauges deviennent une inquiétude…

Pour Pierre Thys, on n’a pas retrouvé les niveaux d’avant, mais après la réouverture, les fréquentations se sont avérées si pas optimales, en tout cas meilleures qu’ils ne prévoyaient. Il l’explique par le retour d’un public de fidèles, d’abonnés, qui a été en manque pendant la fermeture. Mais par contre, le travail essentiel du théâtre va être de se reconnecter avec un public plus éloigné, qui a évidemment été encore plus éloigné par les mois de confinements.

Pour Françoise Baré, il y a une comparaison à faire avec la situation en France et en Belgique. En France, la ministre de la culture Roselyne Bachelot a – chiffres à l’appui – annoncé 30% de fréquentation en moins. Chez nous, en Belgique, les locomotives et autres grands noms font le plein dans les salles, mais le public a changé d’attitude : il y a moins d’abonnements, mais plus de réservations au dernier moment. Si la "consommation culturelle" décline au profit d’une consommation "domestique", on ne peut pas négliger la question financière : le public va-t-il encore payer sa place et sa réservation, un fois qu’il aura réglé toutes les hausses du coût de la vie ?