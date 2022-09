Comment se passe une translation, c’est-à-dire le passage d’un bateau dans l’ascenseur de Strépy-Thieu ?

Prouesse du génie civil belge, l’ascenseur funiculaire de Thieu près de La Louvière permet aux bateaux de poursuivre leur trajet en Belgique et vers la France en rachetant une dénivellation de terrain en un laps de temps très court.

Décrié lors de sa conception à cause notamment des 200 expropriations et du budget pharaonique, le site fait aujourd’hui la fierté des habitants du coin et le bonheur des nombreux touristes qui le visitent chaque année.

Grâce à ses deux bacs indépendants, l’ascenseur permet le franchissement en moins de 35 minutes, toutes manœuvres confondues, d’une dénivellation de 73,15 m entre le bassin de l’Escaut et un bief de partage (121,1 m de haut) vers le bassin de la Meuse comprenant également une section du Canal Bruxelles-Charleroi.

L’ouvrage titanesque haut de 120 m remplace quatre ascenseurs et deux écluses. Il est aussi la fin d’un programme de mise au gabarit de 1 350 tonnes des voies navigables belges et permet aux bateaux le passage du bassin de la Meuse à celui de l’Escaut.

Une fois les portes du bac de 112 m de long et 12 m de large, la " translation " peut commencer. A raison de 20 cm par seconde, la manœuvre de montée ou descente ne prendra pas plus de 7 minutes.

100 000 bateaux de commerce et 35 000 bateaux de plaisance ont déjà emprunté l’ouvrage. Chaque année, 3000 translations complètes sont effectuées avec ces bacs de 8000 tonnes, c’est-à-dire 3000 montées et descentes pour franchir la dénivellation de 73 m.

Avec cet ascenseur, le plus grand d’Europe et jusqu’en 2016, le plus grand du monde, on déplace de 20 cm 8000 tonnes par seconde.

Retrouvez mercredi 7 septembre, si la construction d’un nouveau canal était vraiment nécessaire ?