Comment se mettre en avant au travail sans paraître prétentieux ? Parlez des réussites de vos collègues !

Car faire son autopromotion est bien plus compliqué qu’il n’y paraît. Les individus de différentes cultures ne perçoivent pas de la même façon cette posture de "personal branding". Ainsi, les Américains ont tendance à être moins offusqués par l’auto-promotion que les Chinois ou les Sud-Coréens, comme l’explique Andrew Molinsky, professeur en comportement organisationnel à la Brandeis International Business School, dans son livre "Global Dexterity : How to Adapt Your Behavior Across Cultures Without Losing Yourself in the Process" (Harvard Business Review Press, 2013).

De plus, les femmes rechignent davantage que les hommes à faire leur autopromotion. Un article, paru en 2019 dans le British Medical Journal, montre que les chercheuses utilisent moins souvent des termes positifs dans les titres et les résumés de leurs publications scientifiques que leurs collègues hommes. Elles "vendent" moins bien leur travail, ce qui a une influence sur leur carrière.