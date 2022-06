Comment se forment les embouteillages ?

Trop de voitures en même temps sur la route, c’est la première explication des embouteillages. On parle d’ailleurs de saturation du réseau routier quand il y a trop de monde sur les routes. Un phénomène qui s’aggrave encore lorsqu’un obstacle se présente comme un accident ou un rétrécissement de la chaussée.

L’autre cause des bouchons routiers, c’est la vitesse. Si chacun roulait exactement à la même vitesse, il n’y aurait pas de bouchons ! Mais c’est bien sûr impossible. Dans la réalité, les voitures plus lentes et les voitures qui rentrent sur la route font ralentir les voitures derrière. Chaque automobiliste faisant ralentir le suivant puis le suivant et encore le suivant. Le ralentissement est exponentiel et s’aggrave de plus en plus.

Pour éviter les embouteillage, mieux vaut respecter les vitesses conseillées ou bien se déplacer en vélo ou à pied quand c’est possible.

Si malgré tout, vous vous retrouvez coincé dans un bouchon, vous aurez au moins un truc à raconter !