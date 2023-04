Comment se déroulera la 17ème édition du Festival Balkan Trafik à Bruxelles ?

Nicolas Wieërs, fondateur et organisateur du Festival Balkan Trafik ! était l'invité de Julie VanH dans Bruxelles Matin, la matinale radio de Vivacité à Bruxelles. Il nous explique comment se déroulera cette 17e édition.

Tous les univers musicaux s’y rencontrent : rock, jazz, fusion hip-hop, punk, électro, folk et traditionnel…

Cet événement permet aux publics de Belgique et du monde entier de (re)découvrir les traditions, les talents et le folklore des Balkans à travers la musique, la danse, le cinéma, la gastronomie et d’autres workshops en tout genre.