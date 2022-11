Comment se débarrasser plus efficacement des mouches qui nous agacent ?

Les mouches sont aussi agaçantes qu’elles sont difficiles à éliminer. Dans le 6/8, Bénédicte Flamand nous explique pourquoi et nous donne un moyen efficace pour s’en débarrasser.

Éliminer une mouche, c’est quasiment mission impossible pour certains. Ce petit insecte aussi agaçant qu’agile à éviter nos moindres mouvements a le don irritant de se mettre hors de notre portée assez facilement.

Une chose est sûre : ce n’est pas lié à la rapidité de son envol. Quoi qu’on puisse penser, et c’est parfois l’impression que ça donne, une mouche ne vole qu’à 5 kilomètres par heure, soit la vitesse à laquelle on marche en général. C’est plutôt son acuité visuelle et sa rapidité de traitement de l’information qui lui permet d’esquiver nos tentatives d’assassinat.