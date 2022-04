Comment se brosser les dents quand on a oublié sa brosse à dents ?

Étonnamment, le fait de manger peut fortifier votre dentition. Les dentistes comme par exemple les Américains du cabinet Grace & Leedy, ou encore ceux du centre de Pennsylvanie pour les implants dentaires et la parodontie, vous invitent par exemple à manger des légumes fibreux et croquants pour garantir un brossage optimal si vous ne pouvez pas utiliser de brosse à dents.

"Lorsque vous les mangez, le fait de les mordre peut éliminer les particules de nourriture existantes et nettoyer vos dents."

Ils préconisent dans ce cas l’usage d’un bâton de céleri comme brosse à dents.

De la même manière, les chewing-gums sont de bonnes alternatives d’après l’Association dentaire américaine, qui recommande l’utilisation de chewing-gum sans sucre. Le fait de mastiquer peut éliminer la plaque de bactéries sur vos dents puisque la salive est un rince-bouche désinfectant naturel.

Autre fabricant de salive : le fromage (et on est tous très heureux de pouvoir avoir une excuse en plus pour manger du fromage) ! Les produits laitiers sont bourrés de calcium et de phosphate, qui pourront réparer l’émail et récupérer des minéraux perdus avec l’ingestion d’autres aliments.