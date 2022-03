Comment savoir si son compte WhatsApp a été piraté ?

"S'il y a des incohérences, Code Verify en informera l'utilisateur", a souligné le groupe américain. L'internaute n'a pas d'autres actes à réaliser afin de lancer l'analyse. Pour alerter l'utilisateur, Code Verify fonctionne avec un code couleur : le vert pour indiquer qu'il n'y a aucune violation, l'orange pour vous conseiller de rafraîchir la page et vous alerter qu'une autre extension peut interférer avec les vérifications de Code Verify. Enfin, le rouge signale un problème avec le code envoyé par WhatsApp Web.

L'utilisateur devra alors cliquer sur "En savoir plus" afin de savoir ce qu'il convient de faire pour résoudre le problème : "Si le problème n'a pas été résolu, déconnectez-vous de WhatsApp Web et utilisez WhatsApp sur votre appareil mobile car vos messages sur Internet pourraient ne plus être privés. Si vous souhaitez en savoir plus sur le problème, cliquez sur l'avertissement d'échec de validation rouge et téléchargez le code source", peut-on notamment lire sur le Centre d'aide de WhatsApp.