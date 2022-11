Comment savoir si quelqu'un s'est connecté à votre Wifi ?

Le meilleur moyen de savoir si quelqu'un s'est un jour connecté à votre Wifi est de vous rendre dans l'interface web de configuration de votre box. Chez Orange par exemple, l'interface de la Livebox dispose d'une section "Mes équipements connectés" où vous pouvez observer en temps réel tous les terminaux ou objets divers branchés sur votre Wi-Fi sous forme de liste ou d'arborescence.

Mais pour connaitre l'ensemble des éléments connectés au réseau et l'heure de leur dernier accès, il faut se rendre dans l'historique des connexions. Entre les différents écrans du foyer, smartphones, tablettes et ordinateurs, mais aussi les imprimantes et autres objets connectés, la liste peut être longue. Bien que les noms des menus soient différents, la procédure la même chez les autres opérateurs.