Comment sauver les œuvres d’art en cas de catastrophe ? Exercice au Château de Freyr avec le Bouclier bleu, dorénavant partenaire du gouverneur de la province de Namur.

"La protection du patrimoine en cas de situation d’urgence et de crise est importante, plaide Denis Mathen, le gouverneur de la province de Namur. Le but est de répercuter et reproduire ce que nous avons fait aujourd’hui dans d’autres lieux à intérêt patrimonial que sont les musées, les églises à trésor et les châteaux de la province. La province de Namur a un passé, une histoire, un superbe patrimoine et c’est un patrimoine qu’il convient de protéger aussi en situation de crise sinon nous perdrions des lieux très importants aussi pour notre dynamisme, notre image et notre attractivité touristique".

Le gouverneur a signé ce mardi une convention de partenariat avec le Bouclier bleu. L'exercice de ce 4 juillet devrait être le premier d'une série d'exercices visant à mieux sauvegarder le patrimoine namurois.