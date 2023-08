Comment sauver la Venise du Nord engloutie par un raz-de-marée de touristes ? Bruges y travaille

On n’est plus Brugeois dans sa propre ville

Lors des grandes affluences, les transports en commun comme les sites touristiques et les trottoirs sont inondés de monde. Cela génère énormément de nuisances sonores et de problèmes de mobilité. Les vagues de touristes qui empruntent les artères du centre historique ne font pas que des heureux.

S’ils font le bonheur des commerçants, ils font le malheur des habitants tant la ville est encombrée. Preuve en est que les Brugeois qui vivent dans le centre n’ont quasiment que des magasins de souvenirs dans les alentours.

Ninette Van Maele, qui y habite depuis qu’elle a douze ans, est exaspérée car son quotidien est perturbé par ce tourisme de masse : "Pour les Brugeois, c’est dommage. Regardez ! On n’est plus Brugeois dans sa propre ville. On se sent presque comme des étrangers chez nous. Et c’est comme cela partout. Je me déplace à l’aide d’un déambulateur. Il y a tellement de monde sur les trottoirs que je suis contrainte d’aller sur la route, mais les voitures et les calèches y circulent. Ce n’est pas évident, ce n’est vraiment pas facile à vivre."