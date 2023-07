Comment s’est passé le confinement aux quatre coins de l’Europe ?

Le 17 mars 2020, la nouvelle tombe. Face à la propagation rapide du Covid-19, la Belgique est désormais totalement confinée, annonce la Première ministre Sophie Wilmès. En Europe et bientôt dans le monde entier, les rues deviennent peu à peu désertes. Le mot d’ordre est simple : il faut rester chez soi. C’est dans ce contexte que 5 cinéastes européens - dont le réalisateur belge Jaco Van Dormael - se sont mis à tourner pour réaliser le film collectif Isolation. Un documentaire à découvrir ce lundi 24 juillet à 22h15 dans Fenêtre sur Doc sur La Trois et en replay sur Auvio.

Depuis des semaines déjà, la rumeur s’intensifiait. En voyant ce qu’il se passait en Chine et notamment à Wuhan, il devenait de plus en plus difficile d’imaginer que le virus du Covid-19 ne parviendrait pas jusqu’en Europe. Pourtant, même si les soupçons d’un confinement généralisé s’intensifiaient, nul ne pouvait imaginer l’ampleur du phénomène.

L’Italie est le premier pays européen à avoir été confronté à l’épidémie de Covid. Le documentaire s’ouvre alors sur des images de la ville de Rome complètement vide, abandonnée de ses habitant.es et ses nombreux touristes. Notre guide dans cette ville éternelle postapocalyptique est le réalisateur italien Michele Placido, c’est d’ailleurs lui qui est à l’origine de ce film international. Comme tous les autres cinéastes ayant participé au projet, il doit proposer un film d’une quinzaine de minutes sur la réalité de la vie à l’heure de la pandémie et du confinement.

Avec l’italien Michele Placido, ce sont en tout 5 cinéastes qui ont participé au projet. Michael Winterbottom pour le Royaume-Uni, Julia von Heinz en Allemagne, Olivier Guerpillon en Suède et Jaco Van Dormael pour la Belgique. Dans sa proposition en noir et blanc, le réalisateur de Toto le héros décide de montrer le deuil en temps de Coronavirus à travers l’histoire de sa femme qui n’a pas pu dire au revoir à son père. De l’intime à l’universel, l’histoire personnelle témoigne alors d’une histoire plus collective d’une période inédite qui marquera à jamais le 21è siècle.

