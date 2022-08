Comment s'est formé ce mystérieux gouffre apparu au Chili et qui continue de grandir ?

Si aucun blessé n'est à signaler pour l'instant, la population se demande d'où il vient et s'il pourrait encore grandir. Le représentant officiel de la région d'Atacama, Gerardo Tapia, aurait demandé au Service national de géologie et des mines (Sernageomin) d'analyser l'évènement et de comprendre ce qu'il s'est passé.

Le directeur de Sernageomin, David Montenegro, a envoyé des spécialistes dans la région pour effectuer des analyses et définir si le gouffre a été causé par les activités minières comme beaucoup le soupçonne dans la région.

Après les premières constatations, David Montenegro émet l'hypothèse d'une autre source que la mine :

"Nous n'avons détecté aucun matériau là-bas, mais nous avons constaté la présence de beaucoup d'eau."

Il se pourrait donc que ce gouffre soit une doline créée par le mouvement de l'eau en dessous de la surface. De nombreuses dolines ont été découvertes en Australie après les énormes inondations qui ont bouleversés le pays récemment.

Il faudra attendre la fin des analyses par Sernageomin pour établir les raisons de l'apparition soudaine de ce gouffre et voir si des mesures peuvent être prises afin d'éviter que cela se reproduise potentiellement dans un endroit où il pourrait y avoir des pertes humaines, animales ou matérielles.