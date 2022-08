Comment rouler à vélo sous la pluie en prenant le moins de risques possibles ?

Sous la pluie, le port du casque (idéalement avec visière) et son couvre-casque imperméable est plus que jamais recommandé, les risques de chutes étant plus importants. L'équipement d'un cycliste doit également comprendre, si possible, un poncho et des manchons ainsi qu'un sur-pantalon imperméable ou une jupe de pluie et des gants, pour une parfaite adhérence au guidon.